Hapur News: बुजुर्ग में स्वाइन फ्लू की पुष्टि
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:50 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:50 PM IST
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हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर के एक गांव निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। मरीज का इलाज मेरठ के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इसके साथ ही जिले में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। सीएमओ डॉ. किशोर आहूजा ने बताया कि मेरठ में मरीज का इलाज चल रहा है। वहीं जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। बाकी मरीजों में अधिकांश डिस्चार्ज हो गए हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या तीन ही है। संवाद
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