Hapur News: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर छात्रों ने प्रस्तुत की कृष्ण लीलाएं

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कार्यक्रम की अध्यक्षता नीरा कंसल ने की। मुख्य अतिथि अनुराधा गोयल, विशिष्ट अतिथि रानी बंसल, मीनाक्षी गोयल और ज्योति गोयल रहीं। विद्यालय व्यवस्थापक श्रीकृष्ण अग्रवाल भी मौजूद रहे। प्रधानाचार्य जनक के मार्गदर्शन में शिक्षक और महिला स्टाफ ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया।संयोजिका काजल और सह-संयोजिका सविता रहीं। प्रधानाचार्य जनक ने कहा कि श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंग छात्रों को धर्म, कर्तव्य, प्रेम और मित्रता की सीख देते हैं। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्रों में भारतीय संस्कृति के प्रति जुड़ाव बढ़ाने के साथ उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में सोनाक्षी, खुशी, सोनिया, दिव्यांशी, माही, रिद्धि, वंदना, शौर्य, माधव, सागर, दीपांशु, सक्षम पाल, निम्मी, भूमि, छवि, शिक्षा, कामिनी, गरिमा, आराध्या, एंजल, तनु, अतिका आदि छात्रों ने प्रस्तुतियां दीं।