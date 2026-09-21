फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Street lighting will be improved at the district hospital and the tuberculosis complex

Hapur News: जिला अस्पताल और क्षय रोग परिसर में बेहतर होगी पथ प्रकाश व्यवस्था

Mon, 21 Sep 2026 10:43 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:43 PM IST
विज्ञापन
Street lighting will be improved at the district hospital and the tuberculosis complex
हापुड़। हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की ओर से जिला अस्पताल, क्षय रोग परिसर और आनंद विहार व प्रीत विहार में कई जगहों पर पथ प्रकाश व्यवस्था को बेहतर और पार्कों का निर्माण कराया जाएगा। इन कार्यों पर करीब 2.04 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए एचपीडीए की ओर से टेंडर निकाले गए हैं। इससे सैकड़ों परिवारों की पथ प्रकाश की समस्या का समाधान हो सकेगा।
विज्ञापन

प्राधिकरण की ओर से 12.24 लाख रुपये से जिला संयुक्त चिकित्सालय व क्षय रोग परिसर में प्रकाश व्यवस्था के लिए दो हाईमास्ट व तीन सोलर लाइट लगाई, 88.74 लाख रुपये से आनंद विहार आवासीय योजना के ब्लॉक-ई व ब्लॉक-बी में अवशेष वाह्य विद्युतीकरण, पथ प्रकाश व्यवस्था, 29.41 लाख रुपये से ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित बुकिंग ऑफिस बीओ-127 से बीओ-210 व बीओ-301 से बीओ-426 तक वाह्य विद्युतीकरण, 24.02 लाख रुपये से आनंद विहार आवासीय योजना की पॉकेट-एल में प्रधानमंत्री आवास के सामने प्लॉटों को अवशेष वाह्य विद्युतीकरण व 10.77 लाख रुपये से एम-ब्लॉक में स्थित पार्कों में हाईमास्ट लाइट लगाने का कार्य किया जाएगा।
विज्ञापन

इसके अलावा 22.26 लाख से प्रीत विहार आवासीय योजना द्वितीय भूखंड संख्या-183 के सामने दो पार्कों का निर्माण, 16.36 लाख रुपये से ब्लॉक-सी में एक पार्क व ब्लॉक-ई में एई भवनों के मध्य एक पार्क का निर्माण कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले में एचपीडीए के सचिव अमित कादियान का कहना है कि प्राधिकरण की ओर से कई स्थानों पर पथ प्रकाश की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा पार्कों का निर्माण भी कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed