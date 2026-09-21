Hapur News: युवक में डेंगू की पुष्टि, बुजुर्ग को हुआ स्वाइन फ्लू

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जिले में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को जिला अस्पताल की लैब में जांच के दौरान एक बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 65 वर्षीय बुजुर्ग का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जिले में अब स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, हालांकि दो क्रॉस नोटिस किए गए हैं, हालांकि विभाग ने यह संख्या भी कुल मरीजों में जोड़ी है।वहीं नगर के महेशपुरी निवासी 26 वर्षीय युवक में डेंगू की पुष्टि हुई है। अभी तक डेंगू के मामले कम मिल रहे थे लेकिन अब पुष्टि के बाद संवेदशनील इलाकों में निगरानी बढ़ दी गई है। टीमों को अब भी डेंगू का लार्वा बड़ी मात्रा में मिल रहा है। इस साल अभी तक डेंगू के कुल मरीजों की संख्या सात हो गई है।सरकारी अस्पतालों में सोमवार को भी बड़ी संख्या में बुखार के मरीज पहुंचे। जिला अस्पताल के वार्ड अब भी बुखार के मरीजों से फुल चल रहे हैं। जांच के लिए लंबी कतारें हैं। मरीजों को रक्त का नमूना देने में डेढ़ से दो घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है।इन बातों का रखें ध्यानपूरे कपड़े पहनें, रात में मच्छरदानी का प्रयोग करें।कूलर, घरों में पानी जमा न होने दें।भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें।खांसी, जुकाम के साथ तेज बुखार आए तो जांच अवश्य कराएं।एक बुजुर्ग में स्वाइन फ्लू और युवक में डेंगू की पुष्टि हुई है। जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में जांच और उपचार की बेहतर सुविधा है। - डॉ.किशोर आहूजा, सीएमओ