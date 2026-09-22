यूपी: दोस्तों की जोड़ी को तोड़ गई ट्रैक्टर की टक्कर, गजेंद्र-प्रवीन की मौत; घर में बिलखते रहे बच्चे और परिवार

पिता को तलाश रही दो साल की रियांशी

भाई अशोक ने बताया कि गजेंद्र के साथ उसकी पत्नी निशा व दो वर्षीय बेटी रियांशी रहती थी। दो साल की बच्ची को क्या पता कि जो पिता रोजाना उसके लिए खिलौने व खाने-पीने की चीज लाते थे, वह अब कभी नहीं आएंगे। बच्ची घर में जमा भीड़ से परेशान हो रही है और बार-बार भीड़ में अपने पिता को तलाश रही है। वहीं, प्रवीन के घर में उनकी पत्नी अंशु और दो बेटे अभय व जैकी हैं। प्रवीन की मौत के बाद से तीनों लोगों का सहारा छूट गया है।