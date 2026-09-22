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सपा सांसद रामजीलाल सुमन को हापुड़ में रोका: पुलिस ने बदनौली जा रहे सपाइयों को आगे नहीं बढ़ने दिया, हुई नोकझोंक

Tue, 22 Sep 2026 08:12 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़
अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़ Published by: Akash Dubey Updated Tue, 22 Sep 2026 08:12 PM IST
सार

बदनौली में दीपक की गोली लगने से मौत पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन गांव पहुंचे। पुलिस ने उन्हें परिवार से मिलने से रोका, जिस पर नोकझोंक हुई।

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Police stopped SP MP Ramjilal Suman in Hapur
सपा सांसद की पुलिस से हुई नोकझोंक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपी के हापुड़ के बदनौली में दो पक्षों के बीच झगड़े में गोली लगने से दीपक की मौत के मामले में मंगलवार को सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन गांव पहुंचे। परिवार से मिलने को लेकर सपाइयों की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई। इस दौरान सांसद काफी आक्रोश में आ गए और पुलिस पर जमकर बरसे। बाद में गांव के बाहर की परिवार को बुलाकर उनकी मदद की गई।

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सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि भाजपा की सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बदनौली में पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। दोपहर में सांसद सपाइयों के साथ बदनौली पहुंचे थे।

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हालांकि पुलिस का सख्त पहरा होने के कारण उन्हें गांव में प्रवेश नहीं करने दिया गया। गांव के बाहर सीओ हापुड़ और पिलखुवा समेत पुलिस के साथ उनकी काफी नोकझोंक हुई। इसमें वह पुलिस से कह रहे हैं कि दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, क्या कर लोगे तुम, इस पर पुलिस कहती है कि तुम्हारा सम्मान करते हैं। हालांकि नोकझोंक के बाद पुलिस ने परिजनों को गांव के बाहर बुलाकर राज्यसभा सांसद से मिलवाया।

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