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हापुड़। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बुधवार को नई दिल्ली से छपरा के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन किया। इससे यात्रियों को थोड़ी राहत मिली। नई दिल्ली से शाम बजे चलकर ट्रेन गाजियाबाद के रास्ते होते हुए रात्रि 8:53 बजे हापुड़ रेलवे स्टेशन आई। दो मिनट ठहराव के बाद मुरादाबाद के लिए रवाना हो गई। स्पेशल ट्रेन का संचालन होने से लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर और छपरा जंक्शन जाने वाले यात्रियों को राहत मिली। मुरादाबाद रेलवे मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता का कहना है कि ट्रेनों में उमड़ रही यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली से छपरा के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन किया गया। इससे यात्रियों को राहत मिली है।