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जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 265 रन बनाए। इसमें आयुष ने 77 रन, श्रेष्ठ ने 48 रन, सूर्यांश ने 58 रन और तल्हा ने 35 रन का योगदान दिया। ऋषभ एकेडमी टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए शिव, अहद और कुश ने दो-दो विकेट लिए। हिमांशु ने भी दो बल्लेबाजों को आउट किया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऋषभ एकेडमी की टीम 19.3 ओवर में 216 रन ही बना सकी। टीम की ओर से अभिजीत ने 77 रन, शिवम ने 40 रन, अहद ने 40 रन बनाए। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए श्रेष्ठ ने तीन विकेट, तल्हा ने तीन विकेट, वीर ने दो विकेट, हर्षित और आयुष ने एक-एक विकेट लिया। प्लेयर ऑफ द मैच आयुष को चुना गया।