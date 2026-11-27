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परिषद के अध्यक्ष गिरिजा शंकर तिवारी और महामंत्री गिरिश चंद्र मिश्र ने बताया कि निगम की बसों का संचालन करने वाले संविदा कर्मचारियों को वर्षों की सेवा के बावजूद नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उनसे लगातार काम लिया जा रहा है, लेकिन सेवा सुरक्षा, उचित वेतन और भविष्य की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। परिषद ने संविदा चालकों और परिचालकों के नियमितीकरण की योजना बनाने, समान कार्य के लिए समान वेतन देने और पारिश्रमिक का पारदर्शी निर्धारण करने की मांग की है।मांगपत्र में 50 प्रतिशत से कम लोड फैक्टर आने पर कर्मचारियों के वेतन से प्रोत्साहन राशि की एक-तिहाई धनराशि काटने की व्यवस्था समाप्त करने, ईपीएफ कटौती को खत्म कर कुल पारिश्रमिक में सुधार करने और ड्यूटी के दौरान दुर्घटना अथवा गंभीर बीमारी की स्थिति में कर्मचारियों को सुरक्षा देने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा 10 वर्ष से अधिक सेवा करने वाले संविदा परिचालकों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा देने व सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त धनराशि देने की मांग उठाई गई है।परिषद ने अवैध यात्री परिवहन और डग्गामारी पर रोक लगाने, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर नियमों का पालन कराने व निजी बसों के अवैध संचालन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन और रैली निकाली जाएगी। इसके बाद 20 जनवरी 2027 को लखनऊ में प्रदेशस्तरीय प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। परिषद ने चेतावनी दी है कि मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।