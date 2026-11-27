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पीड़िता ने बताया कि 21 नवंबर की रात को उनके पति गंगा मेले में चाय की दुकान लगाने गए थे। इस दौरान महिला घर में अकेली थी। आरोप है कि रात करीब 10:30 बजे परिचित व्यक्ति घर में घुस आया और महिला के कमरे में पहुंचकर उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। इससे महिला बेहोशी की हालत में पहुंच गई। पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने दुष्कर्म किया। रात करीब 12:30 बजे महिला को होश आया तो उसने शोर मचा दिया। आवाज सुनकर पड़ोसी और परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग गया। पीड़िता का दावा है कि घटना के दौरान आरोपी अपनी चप्पल घर पर छोड़ गया। घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में उसके आने-जाने और भागने की फुटेज भी मौजूद है। पीड़िता ने अगले दिन परिजनों को पूरी घटना बताई। पति का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद अभी तक पुलिस ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की है।सीओ राहुल यादव का कहना है कि कोतवाली पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं। किसी भी सूरत में आरोपी को बक्शा नहीं जाएगा।