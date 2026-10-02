Hapur News: गढ़ में 15.13 करोड़ से सुधरेंगी सड़कें, लाखों लोगों का सुगम होगा आवागमन
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:18 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:18 PM IST
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हापुड़। लोक निर्माण विभाग की ओर से गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में करीब 40 किलोमीटर लंबे मार्गों की विशेष मरम्मत कराई जाएगी। करीब 15.13 करोड़ रुपये से सड़कों की मरम्मत दिवाली से पहले होगी। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजे गए हैं।
विभाग की ओर से पलवाड़ा मार्ग से साल्हाबाद, सिंभावली हरोरा से बंगौली वाया हाजीपुर, गढ़-मेरठ पौपाई मार्ग से मानक चौक, एनएच-24 सिखेड़ा से मुरादपुर हाजीपुर मार्ग वाया नया बांस, एनएच-09 सिंभावली-राजपुर मढैया से मुबारिकपुर कनिया कल्याणपुर वाया महमूदपुर मार्ग की मरम्मत कराई जाएगी।
साथ ही सराय झड़ीना पुल से सैदपुर पुल नहर की पटरी, शरीफपुर से श्यामपुर जट की ओर, गढ़ बुलंदशहर मार्ग से बागड़पुर संपर्क मार्ग, खगोई मार्ग से सेना बस्ती मार्ग, बुलंदशहर-गढ़ मार्ग, कुचेसर महमूदपुर मार्ग से टिगरी मार्ग, पावटी से हैदरपुर मार्ग, अठसैनी ब्रिज से बछलौता ब्रिज, पलवाड़ा से आलमनगर वाया पसवाड़ा मार्ग की विशेष मरम्मत कराई जाएगी।
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इसके अलावा महमूदपुर से टिगरी, छपका संपर्क मार्ग, सिंभावली टोडरपुर मार्ग से हिम्मतपुर मार्ग, कल्याणपुर मोहम्मदपुर मार्ग से मुबारिकपुर मार्ग, गढ़-मेरठ मार्ग से मुकीमपुर मार्ग, वीरसिंहपुर से न्याजपुर, लठीरा संपर्क मार्ग, सिंभावली टोडरपुर मार्ग और ब्रजघाट से भोगापुर मार्ग की भी विशेष मरम्मत करवाई जाएगी।
अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह का कहना है कि विभाग की ओर से प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं। जल्द प्रस्तावों को स्वीकृति मिलेगी और टेंडर निकालकर सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी।
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विभाग की ओर से पलवाड़ा मार्ग से साल्हाबाद, सिंभावली हरोरा से बंगौली वाया हाजीपुर, गढ़-मेरठ पौपाई मार्ग से मानक चौक, एनएच-24 सिखेड़ा से मुरादपुर हाजीपुर मार्ग वाया नया बांस, एनएच-09 सिंभावली-राजपुर मढैया से मुबारिकपुर कनिया कल्याणपुर वाया महमूदपुर मार्ग की मरम्मत कराई जाएगी।
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साथ ही सराय झड़ीना पुल से सैदपुर पुल नहर की पटरी, शरीफपुर से श्यामपुर जट की ओर, गढ़ बुलंदशहर मार्ग से बागड़पुर संपर्क मार्ग, खगोई मार्ग से सेना बस्ती मार्ग, बुलंदशहर-गढ़ मार्ग, कुचेसर महमूदपुर मार्ग से टिगरी मार्ग, पावटी से हैदरपुर मार्ग, अठसैनी ब्रिज से बछलौता ब्रिज, पलवाड़ा से आलमनगर वाया पसवाड़ा मार्ग की विशेष मरम्मत कराई जाएगी।
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इसके अलावा महमूदपुर से टिगरी, छपका संपर्क मार्ग, सिंभावली टोडरपुर मार्ग से हिम्मतपुर मार्ग, कल्याणपुर मोहम्मदपुर मार्ग से मुबारिकपुर मार्ग, गढ़-मेरठ मार्ग से मुकीमपुर मार्ग, वीरसिंहपुर से न्याजपुर, लठीरा संपर्क मार्ग, सिंभावली टोडरपुर मार्ग और ब्रजघाट से भोगापुर मार्ग की भी विशेष मरम्मत करवाई जाएगी।
अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह का कहना है कि विभाग की ओर से प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं। जल्द प्रस्तावों को स्वीकृति मिलेगी और टेंडर निकालकर सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी।