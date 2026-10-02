Hapur News: घर से निकली नौ वर्षीय बच्ची को दो घंटे में पुलिस ने खोजा
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:18 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:18 PM IST
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पिलखुवा। साकेत निवासी सोनम की नौ वर्षीय पुत्री चारू घर से चली गई थी। काफी तलाश के बाद भी बच्ची नहीं मिली तो परिजन ने पुलिस को सूचना दी। बच्ची के गायब होने से घर और मोहल्ले में हंगामा मच गया। पुलिस ने आसपास के संभावित स्थानों पर तलाश के साथ लोगों से जानकारी जुटाई। करीब दो घंटे बाद बच्ची मिल गई। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए बच्ची को पिलखुवा की घास मंडी से बरामद कर लिया गया। वह पैदल इधर-उधर भटक रही थी। संवाद
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