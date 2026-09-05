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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Registrations will continue until tomorrow; the merit list will be released after the 7th.

Hapur News: कल तक होंगे पंजीकरण सात के बाद आएगी मेरिट

Sat, 05 Sep 2026 01:49 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:49 AM IST
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Registrations will continue until tomorrow; the merit list will be released after the 7th.
हापुड़। सीसीएसयू से संबद्ध जिले के डिग्री कॉलेजों में स्नातक, परास्नातक में प्रवेश को लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया सोमवार तक चलेगी। सात सितंबर के बाद वरियता सूची जारी होगी। इसमें वंचित छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा।
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स्नातक, परास्नातक के कोर्सों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। तीन मेरिट से छात्रों को प्रवेश दिए जा चुके हैं। कॉलेजों में दस से 20 फीसदी सीटें ही शेष बच रही हैं। विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें पंजीकरण का अवसर दिया है। इसके लिए पोर्टल खोल दिया गया है, पोर्टल पर छह सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। जिन छात्रों के पंजीकरण में कोई त्रुटि है तो वह भी इसमें सुधार कर सकते हैं।
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सात सितंबर तक कॉलेज डाटा अपलोड कर देंगे। इसके बाद वरियता सूची जारी होगी। इस वरियता सूची के साथ ही कॉलेजों में सीटें भी बढ़ाई जा सकती हैं। सभी कोर्सों में 33 फीसदी सीटें बढ़ाने की तैयारी है। एसएसवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. नवीन चंद्र ने बताया कि छह सितंबर तक पोर्टल खुला रहेगा।
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