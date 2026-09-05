Hapur News: खड़ी बस में पीछे से भिड़ी कार, पांच घायल

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पुलिस के अनुसार निजी बस दिल्ली से उत्तराखंड के बनवसा जा रही थी जो पहले से ही किसी वाहन से हादसा होने के बाद बस एनएच 09 पर खुड़लिया के पास खड़ी थी। इसी दौरान पीछे से आ रही कार बस में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी पांच लोग घायल हो गए। कार को गौरव लांबा निवासी सेक्टर 41, अगापुर गांव, थाना सेक्टर 39 नोएडा चला रहे थे। कार में नेपाल के कंचनपुर जनपद के बेलजाड़ी गांव निवासी बिशन सिंह अपने बच्चों रोहित, विशाखा और अनिल के साथ दिल्ली से नेपाल जा रहे थे। हादसे में गौरव लांबा, बिशन सिंह, रोहित, विशाखा और अनिल घायल हुए। सूचना मिलने पर सिंभावली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी सिखेड़ा भिजवाया। चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल गौरव लांबा और अनिल को मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर कर दिया।सीओ राहुल यादव का कहना है कि मौके पर पुलिस टीम ने सभी को रेस्क्यू किया और अस्पताल भेजा। वहां से गंभीर घायलों को मेरठ रेफर कर दिया गया। बाकी घायलों का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। तहरीर मिलने पर संबंधित मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।