Hapur News: 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगजनों की जल्द जारी होगी पेंशन

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हापुड़। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ऋचा गुप्ता ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही की दिव्यांग पेंशन की धनराशि जिन 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लाभार्थियों को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें जल्द पेंशन मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की पेंशन नए मॉड्यूल एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए एनआईसी और साइबर ट्रेजरी के सहयोग से आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस प्रक्रिया में करीब 15 दिन से एक माह का समय लग सकता है। एसएनए स्पर्श प्रणाली लागू होते ही छूटे हुए लाभार्थियों की पेंशन राशि उनके आधार मैप्ड बैंक खातों में भेज दी जाएगी। संवाद