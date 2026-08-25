Hapur News: शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कैली टीम विजयी

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कैली टीम की तरफ से सुमित पोटिंग ने तीन, अंकुर कुमार ने दो, राहुल शर्मा ने एक, प्रियांशु त्यागी ने एक अंक प्राप्त किया। टीम की तरफ से कुल 11 अंक प्राप्त किए। वहीं गांधी विहार की टीम छह अंक ही प्राप्त कर सकी। गांधी विहार टीम की तरफ से शुभम ने तीन अंक प्राप्त किए।दोनों टीमों की तरफ से प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। प्रतियोगिता जीतने के बाद कैली टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।