Hapur News: शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कैली टीम विजयी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:03 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:03 PM IST
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हापुड़। शहर के मेरठ रोड स्थित आवास विकास कॉलोनी में टैगोर स्कूल के निकट कैली और गांधी विहार टीम के बीच शूटिंग वाॅलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कैली टीम ने पांच अंक से जीत दर्ज की।
कैली टीम की तरफ से सुमित पोटिंग ने तीन, अंकुर कुमार ने दो, राहुल शर्मा ने एक, प्रियांशु त्यागी ने एक अंक प्राप्त किया। टीम की तरफ से कुल 11 अंक प्राप्त किए। वहीं गांधी विहार की टीम छह अंक ही प्राप्त कर सकी। गांधी विहार टीम की तरफ से शुभम ने तीन अंक प्राप्त किए।
दोनों टीमों की तरफ से प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। प्रतियोगिता जीतने के बाद कैली टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।
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कैली टीम की तरफ से सुमित पोटिंग ने तीन, अंकुर कुमार ने दो, राहुल शर्मा ने एक, प्रियांशु त्यागी ने एक अंक प्राप्त किया। टीम की तरफ से कुल 11 अंक प्राप्त किए। वहीं गांधी विहार की टीम छह अंक ही प्राप्त कर सकी। गांधी विहार टीम की तरफ से शुभम ने तीन अंक प्राप्त किए।
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दोनों टीमों की तरफ से प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। प्रतियोगिता जीतने के बाद कैली टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।