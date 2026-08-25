Hapur News: खाद्य सुरक्षा विभाग ने 110 किलो मिठाई नष्ट करवाई
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:03 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:03 PM IST
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बहादुरगढ़। खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार शाम रझेठी गांव में छापा मारा। बहादुरगढ़ क्षेत्र स्थित अनवर मिठाई वाले के प्रतिष्ठान पर जांच के दौरान टीम को मिठाइयां गंदगी में रखी मिलीं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके से सफेद रसगुल्ले और गुलाब जामुन के नमूने संग्रहित किए। जांच के दौरान दो कंटेनरों में करीब 110 किलोग्राम सफेद रसगुल्ला और गुलाब जामुन में गंदगी पाई गई। खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके पर ही मिठाइयों को नष्ट करा दिया। नष्ट की गई मिठाइयों की अनुमानित कीमत करीब 16 हजार 5 सौ रुपये बताई गई है। खाद्य विभाग निरीक्षक आरपी गुप्ता ने बताया कि यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देशन में मंगलवार रात की गई। संवाद
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