Hapur News: लूडो में अरुणा और सांप-सीढ़ी में आकांक्षा ने जीता मुकाबला

विज्ञापन

लूडो प्रतियोगिता में अरुणा रानी ने प्रथम स्थान हासिल किया। सांप-सीढ़ी में आकांक्षा विजेता रहीं। लूडो में ममता शर्मा और सांप-सीढ़ी में सुनीता ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम संयोजक व क्रीड़ा भारती नगर अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठी ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।उन्होंने बताया कि प्रांतीय और जिला अध्यक्ष के निर्देश पर नगर में सदस्यता अभियान चलाने के साथ नई टीम का गठन जल्द किया जाएगा।