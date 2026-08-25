Hapur News: लूडो में अरुणा और सांप-सीढ़ी में आकांक्षा ने जीता मुकाबला
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:05 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:05 PM IST
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पिलखुवा। मोहल्ला मंडी स्थित नवोदय कार्यालय में महिलाओं के लिए विशेष लूडो और सांप-सीढ़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिलाओं ने उत्साह के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर पारंपरिक खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई।
लूडो प्रतियोगिता में अरुणा रानी ने प्रथम स्थान हासिल किया। सांप-सीढ़ी में आकांक्षा विजेता रहीं। लूडो में ममता शर्मा और सांप-सीढ़ी में सुनीता ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम संयोजक व क्रीड़ा भारती नगर अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठी ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
उन्होंने बताया कि प्रांतीय और जिला अध्यक्ष के निर्देश पर नगर में सदस्यता अभियान चलाने के साथ नई टीम का गठन जल्द किया जाएगा।
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लूडो प्रतियोगिता में अरुणा रानी ने प्रथम स्थान हासिल किया। सांप-सीढ़ी में आकांक्षा विजेता रहीं। लूडो में ममता शर्मा और सांप-सीढ़ी में सुनीता ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम संयोजक व क्रीड़ा भारती नगर अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठी ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
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उन्होंने बताया कि प्रांतीय और जिला अध्यक्ष के निर्देश पर नगर में सदस्यता अभियान चलाने के साथ नई टीम का गठन जल्द किया जाएगा।