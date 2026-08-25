Hapur News: चीनी के स्टॉक की जांच करने पहुंचे अधिकारी, आज से पक्का बाग में लगेगा काउंटर

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जिले में अभी 65 रुपये प्रति किलोग्राम तक में चीनी की बिक्री हो रही है। वहीं, त्योहारों के बीच दाम बढ़ने की आशंका है। इस पर शासन स्तर से स्टॉक की जांच सहित अन्य आदेश दिए गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को एसडीएम प्रेमपाल सिंह, मंडी निरीक्षक विकास पटेल, जितेंद्र सिंह, जीराज सिंह, हेमंत सिंह सहित अन्य विभागों की टीम नगर के बड़े चीनी विक्रेताओं के यहां पहुंची।टीम ने पक्का बाग में विकास ट्रेडिंग, रामकिशन दास गंगासहाय, रामअवतार एंड संस कन्हैयापुरा गढ़ रोड, रघुनाथ सहाय चेतन प्रकाश गढ़ रोड और रघुनाथ सहाय रामकिशन पक्का बाग में चीनी के ऑनलाइन और फिजिकल स्टॉक की जांच की गई। यह विक्रेता चार हजार क्विंटल