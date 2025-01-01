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पहले गंगा मेले में श्रद्धालु मुख्य स्नान से चार-पांच दिन पहले परिवार के साथ पहुंचकर अपने डेरे लगाते थे, लेकिन इस बार दीपावली समाप्त होते ही लोगों का मेला स्थल पर पहुंचना शुरू हो गया था। देखते ही देखते गंगा किनारे का बड़ा हिस्सा श्रद्धालुओं के डेरों से भर गया। इसके बाद मेरठ सेक्टर में भी खाली स्थान कम पड़ने लगा है। अब दूरदराज से पहुंच रहे श्रद्धालु अपने परिवार और सामान के साथ डेरे लगाने के लिए जगह तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है। कुछ लोग पार्किंग स्थलों पर टेंट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इसे अतिक्रमण बताते हुए हटवा रही है। पुलिसकर्मी वहां लगाए गए टेंट भी उखड़वा रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के सामने ठहरने की जगह का संकट खड़ा हो गया है। सीओ राहुल यादव का कहना है कि पार्किंग के स्थान पर कोई डेरे नहीं लगने दिए जाएंगे, उन्हें हटवाया जा रहा है।खेतों में खड़ी फसल बनी परेशानीमेला स्थल के आसपास कई स्थानों पर अभी खेतों में फसल खड़ी है। इसके चलते इन स्थानों का उपयोग भी श्रद्धालुओं के डेरे लगाने के लिए नहीं हो पा रहा है। लगातार बढ़ती भीड़ के बीच खाली जमीन की उपलब्धता मेला व्यवस्थाओं के लिए चुनौती बनती जा रही है।