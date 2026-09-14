यूपी के इस गांव में नेताओं की 'नो-एंट्री': यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन, ग्रामीण बोले- रोलबैक नहीं तो वोट नहीं

पुलिस ने समझा-बुझाकर हटवाए पोस्टर

कुंवरपुर गांव में वीरेंद्र, शुभम, सोनी और अन्य ग्रामीणों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। थाना प्रभारी के अनुसार, प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों से बातचीत कर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन को शांत कराया और एहतियात के तौर पर गांव में लगाए गए विरोध वाले बैनर-पोस्टरों को हटवा दिया है। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है, लेकिन ग्रामीणों में कानून को लेकर नाराजगी बरकरार है।