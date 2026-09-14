हापुड़ में कार की लाइव चोरी: पहले घूमा, फिर मास्टर चाबी से 60 सकेंड में ले उड़ा गाड़ी; अंदर था लाखों का सामान

नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काली मस्जिद किला कोना में एक चोर घर के बाहर खड़ी कार को चोरी कर ले गया। कार में हजारों रुपये की लोअर व टीशर्ट भी रखी हुई थी। चोरी की यह घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। कार स्वामी ने पुलिस से मामले की शिकायत की। इस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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मोहल्ला निवासी जावेद ने बताया कि वह लोअर टीशर्ट का बाजार लगाता है। रविवार की रात करीब आठ बजे वह गाजियाबाद से बाजार लगाकर कार से घर लौटा था। कार में ही उसकी लाखों रुपये की कीमत की लोअर टीशर्ट में रखी हुई थी। इसके बाद वह अपने घर में जाकर सो गया।देर रात करीब ढाई बजे एक चोर उनके घर के बाहर पहुंचा और कार को चोरी कर फरार हो गया। सुबह जगने पर उसकी कार घर के बाहर नहीं थी। उसने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को कार चोरी की सूचना दी।सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। इसके बाद वह परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचे और पुलिस से मामले की शिकायत की।सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कराई जा रही है। पहचान कर चोर को गिरफ्तार करते हुए जल्द चोरी की घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।