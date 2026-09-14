फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   car parked outside house in Hapur was stolen cctv video

हापुड़ में कार की लाइव चोरी: पहले घूमा, फिर मास्टर चाबी से 60 सकेंड में ले उड़ा गाड़ी; अंदर था लाखों का सामान

Mon, 14 Sep 2026 01:34 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़
अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़ Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 14 Sep 2026 01:34 PM IST
सार

हापुड़ में एक घर के बाहर खड़ी एक कार चोरी हो गई। चोरी हुई कार में लाखों रुपये की लोअर और टीशर्ट रखी हुई थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 

विज्ञापन
car parked outside house in Hapur was stolen cctv video
हापुड़ में कार चोरी का वीडियो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काली मस्जिद किला कोना में एक चोर घर के बाहर खड़ी कार को चोरी कर ले गया। कार में हजारों रुपये की लोअर व टीशर्ट भी रखी हुई थी। चोरी की यह घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। कार स्वामी ने पुलिस से मामले की शिकायत की। इस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन




मोहल्ला निवासी जावेद ने बताया कि वह लोअर टीशर्ट का बाजार लगाता है। रविवार की रात करीब आठ बजे वह गाजियाबाद से बाजार लगाकर कार से घर लौटा था। कार में ही उसकी लाखों रुपये की कीमत की लोअर टीशर्ट में रखी हुई थी। इसके बाद वह अपने घर में जाकर सो गया। 
विज्ञापन


देर रात करीब ढाई बजे एक चोर उनके घर के बाहर पहुंचा और कार को चोरी कर फरार हो गया। सुबह जगने पर उसकी कार घर के बाहर नहीं थी। उसने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को कार चोरी की सूचना दी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। इसके बाद वह परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचे और पुलिस से मामले की शिकायत की।

सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कराई जा रही है। पहचान कर चोर को गिरफ्तार करते हुए जल्द चोरी की घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed