यूपी में बड़ा हादसा: दो बाइकों की भीषण टक्कर, दंपती ने तोड़ा तड़प-तड़पकर सड़क पर दम; वसीम की एक गलती ने ली जान

हादसे का घटनाक्रम और मुख्य कारण

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिंभावली थाना क्षेत्र के बक्सर गांव निवासी 47 वर्षीय वसीम अपनी 52 वर्षीय पत्नी शाहीन के साथ मोटरसाइकिल से पिलखुवा से हापुड़ की ओर जा रहे थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक, दंपती की बाइक सर्विस रोड पर गलत दिशा में चल रही थी। इसी दौरान सामने से, यानी हापुड़ से पिलखुवा की ओर आ रहे चमनपुरी निवासी राशिद की बाइक से उनकी सीधी और जोरदार टक्कर हो गई।