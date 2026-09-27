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Hapur News: मौसम बदलाव के बाद दो दिन में दस डिग्री लुढ़का अधिकतम तापमान

Sun, 27 Sep 2026 11:57 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:57 PM IST
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Maximum temperature dropped by ten degrees in two days following a change in weather
रविवार को आसमान में छाए काले बादल। संवाद
हापुड़। मौसम का मिजाज रविवार को भी बदला रहा। सुबह से ही रुक-रुककर रिमझिम फुहारें गिरती रहीं। कभी घने बादल छाए रहे तो कभी हल्की बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया। बारिश और बादलों के कारण पिछले दो दिनों में अधिकतम तापमान में दस डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। हवा में ठंड से लोगों को पिछले कई दिनों से जारी गर्मी और उमस से राहत मिली।
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मौसम ने करवट बदली को शनिवार को पूरे दिन जिले में बारिश होती रही। रविवार को भी सुबह से चल रही ठंडी हवा और रिमझिम बारिश के कारण मौसम खुशनुमा बना रहा। आकाश में काले बादल छाए रहे। बाजारों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही भी बढ़ी दिखाई दी। तीन दिन पूर्व अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस था जो बारिश के बाद दस डिग्री गिरकर 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। रविवार को अधिकतम तापमान में पांच डिग्री की गिरावट दर्ज हुई। वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।
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तापमान में गिरावट के बाद सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास हुआ। मौसम वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार का कहना है कि सोमवार को भी बादल छाए रहने का अनुमान है। हालांकि इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी कुछ दिन उमस से राहत रहेगी।
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