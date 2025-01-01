Hapur News: जेएमएस वर्ल्ड स्कूल ने दो विकेट से जीता क्रिकेट मैच

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मैच में राधा गोविंद पब्लिक स्कूल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित पारी में 10 विकेट खोकर 181 रन बनाए। टीम की ओर से अहम ने 44 और हिमांशु ने 38 रन का योगदान दिया। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की ओर से गेंदबाजी करते हुए तलहा ने चार विकेट, हर्षित ने तीन और श्रेष्ठ ने दो विकेट हासिल किए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी जेएमएस वर्ल्ड स्कूल हापुड़ की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम की ओर से श्रेष्ठ ने 80 रन की शानदार पारी खेली। वहीं अभिनव ने 40 और हर्षित ने 39 रन बनाकर जीत में अहम योगदान दिया।राधा गोविंद पब्लिक स्कूल की ओर से गेंदबाजी करते हुए अहम, पुनीत और आरव ने दो-दो विकेट हासिल किए। क्रिकेट कोच अतहर अली ने बताया कि शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए श्रेष्ठ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।