दोस्त बना दलाल: पहले कोल्डड्रिंक पिलाकर बनाया शिकार, फिर मित्र संग सोने का बनाने लगा दबाव; एक दर्द और दिया

'...उस दिन मैं घर में अकेली थी'

महिला ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनके पति का दोस्त गांव असौड़ा निवासी शरीफ मेरठ रोड स्थित मोहल्ला आवास विकास में सब्जी की दुकान करता है। पति का दोस्त होने के कारण उसका उनके घर भी आना जाना था। 20 जनवरी 2026 को उनके पति घर पर मौजूद नहीं थे और वह अकेली थी। आरोप है कि आरोपी नशीली कोल्डड्रिंक लेकर उनके घर पहुंचा और उन्हें पिला दी। इसके बाद वह बेहोश हो गई और आरोपी ने उनके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने नग्न अवस्था में उनकी वीडियो व फोटो भी खींच लिए। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उनके साथ दुष्कर्म किया और ब्लैकमेल कर उनसे डेढ़ लाख रुपये भी ऐंठ लिए।