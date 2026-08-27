फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   54 quintals of adulterated paneer seized from three vehicles in Hapur

हापुड़ में बड़ी कार्रवाई: तीन गाड़ियों से 54 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद, कीमत करीब 14 लाख रुपये; मचा हड़कंप

Thu, 27 Aug 2026 03:11 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़
अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़ Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Thu, 27 Aug 2026 03:11 PM IST
सार

हापुड़ के पिलखुवा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छिजारसी टोल प्लाजा पर कार्रवाई करते हुए पनीर से भरी तीन गाड़ियां पकड़ीं। इनमें करीब 54 क्विंटल संदिग्ध मिलावटी पनीर बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 14 लाख रुपये बताई जा रही है।
 

विज्ञापन
54 quintals of adulterated paneer seized from three vehicles in Hapur
54 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हापुड़ जिले के पिलखुवा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बुधवार की रात छिजारसी टोल प्लाजा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पनीर से भरी तीन गाड़ियां पकड़ीं हैं। इनमें करीब 54 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद होने की बात सामने आई है।  पकड़े गए पनीर की कीमत करीब 14 लाख रुपये बताई जा रही है।

विज्ञापन


सहायक आयुक्त चंद्रशेखर मिश्र के नेतृत्व में टीम ने छिजारसी टोल पर वाहनों की जांच की। जांच के दौरान पनीर से भरी तीन गाड़ियों को रोककर कार्रवाई की गई। बताया गया कि इनमें से एक वाहन मुरादाबाद और दो वाहन संभल से दिल्ली की ओर जा रहे थे।
विज्ञापन


खाद्य विभाग की टीम ने पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी मात्रा में सिंथेटिक पनीर पकड़े जाने से मिलावटखोरों में खलबली मच गई। खाद्य विभाग की कार्रवाई से त्योहारी सीजन में मिलावट रोकने के तेजी से प्रयास चल रहे हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed