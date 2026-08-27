आग का गोला बनी ई-स्कूटी; वीडियो: चार्जिंग के दौरान धू-धूकर जली, लपटें देख मची अफरा-तफरी; हादसे की वजह साफ नहीं

हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी मोहल्ला स्थित हमीद चौक पर बृहस्पतिवार शाम चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया।

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हमीद चौक निवासी शाहनवाज इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज कर रहे थे। इसी दौरान स्कूटी में अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। लोगों के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। स्कूटी में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने की सूचना मिली थी। घटना में जनहानि नहीं हुई है। हमीद चौक निवासी शाहनवाज इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज कर रहे थे। इसी दौरान स्कूटी में अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। लोगों के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। स्कूटी में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने की सूचना मिली थी। घटना में जनहानि नहीं हुई है।