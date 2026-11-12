हापुड़ में हादसा: एनएच-09 पर सीमेंट से भरा ट्रैक्टर-ट्राला पलटा, एक की मौत, दो गंभीर घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे कुछ लोग ट्रैक्टर-ट्राला में सिकंदराबाद से सीमेंट लेकर हापुड़ की ओर आ रहा थे। जब वह थाना देहात क्षेत्र के एनएच-09 पर दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाली सड़क पर ततारपुर गांव के सामने पहुंचे तो अचानक ट्रैक्टर-ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया।हादसे में ट्रैक्टर पर सवार जिला बदायूं के थाना जरीफनगर नंगला बायस वाजिदपुर का दीपक पुत्र चंद्रपाल और गौतमबुद्धनगर के थाना जारचा के एनटीपीसी दादरी का अनुज पुत्र अमर सिंह घायल हो गए। वहीं, उनके साथ मौजूद एक अज्ञात व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।