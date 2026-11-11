Hapur News: उत्साह से मनाया गोवर्धन पूजा महोत्सव, भजनों पर थिरके भक्त

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कार्यक्रम का शुभारंभ गिरिराज धाम गोवर्धन से पधारे पंडित मीना मल ने गिरिराज जी की छवि का विधायक विजयपाल आढ़ती से पंचामृत से अभिषेक कराकर किया। विधि-विधान से महाआरती आयोजित की गई, जिसमें भक्तों ने भाग लेकर पूजा-अर्चना की।इसके बाद अरुण प्रजापति ने संकीर्तन का शुभारंभ किया। मयंक गाबा ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दयानंद प्रजापति ने भी भजनों के माध्यम से अपनी हाजिरी लगाई। वृंदावन से आए शुकुंज बिहारी दास महाराज ने अपनी मधुर वाणी से संकीर्तन को आगे बढ़ाया।वहीं, वृंदावन से पधारे चित्र महाराज ने अपनी भजन प्रस्तुतियों से पूरे परिसर को भक्तिमय बना दिया। उन्होंने अकेली गई थी ब्रज में और वृंदावन धाम में तो प्राणों से भी प्यार है आदि भजनों का गुणगान किया। इस दौरान भक्त भक्ति में झूमते नजर आए।इस मौके पर पूर्व भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मालती भारती, प्रफुल्ल सारस्वत और भाजपा जिलाध्यक्ष कविता माधरे आदि भी मौजूद रहे।