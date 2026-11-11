Hapur News: कल से नहाय-खाय के साथ होगी छठ महापर्व की शुरुआत

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वैदिक सनातन ज्योतिष कर्मकांड महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष ज्योतिर्विद पंडित सुबोध पांडेय ने बताया कि 13 नवंबर शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व का शुभारंभ होगा। इस दिन व्रती स्नान के बाद शुद्धता से तैयार अरवा चावल, लौकी और चने की दाल का प्रसाद ग्रहण करेंगे। 14 नवंबर को खरना होगा। इस दिन व्रती दिनभर उपवास रखकर शाम को गुड़, गाय के दूध और चावल की खीर व रोटी का प्रसाद तैयार करेंगे। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के साथ परिवार और परिचितों में वितरित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को व्रती निर्जला उपवास रखेंगे। शाम करीब 5:24 बजे जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद रात्रि जागरण कर भजन-कीर्तन किया जाएगा। 16 नवंबर को सुबह करीब 6:49 बजे उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हवन किया जाएगा। इसके बाद प्रसाद वितरण कर व्रत का पारण होगा।- 13 नवंबर, शुक्रवार : नहाय-खाय- 14 नवंबर, शनिवार : खरना- 15 नवंबर, रविवार : संध्या अर्घ्य एवं मुख्य छठ पूजा- 16 नवंबर, सोमवार : उषा अर्घ्य व व्रत पारण