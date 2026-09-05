फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Ganga water level drops by nine centimeters in 24 hours

Hapur News: गंगा जलस्तर में 24 घंटे में नौ सेंटीमीटर की गिरावट

Sat, 05 Sep 2026 01:41 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
Ganga water level drops by nine centimeters in 24 hours
जलस्तर में गिरावट के बावजूद खादर के आबादी के निकट भरा गंगा का पानी। संवाद
गढ़मुक्तेश्वर। गंगा के जलस्तर में पिछले 24 घंटे के दौरान नौ सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई है। जलस्तर घटने से फिलहाल कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन गंगा अभी भी चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही है। इसके चलते खादर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ग्रामीण लगातार गंगा के जलस्तर और बिजनौर बैराज से छोड़े जा रहे पानी पर नजर बनाए हुए हैं।
विज्ञापन


बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार शुक्रवार शाम तक गंगा का जलस्तर 198.66 मीटर दर्ज (समुंद्र तल से) किया गया। इससे पहले जलस्तर अधिक था, जिसके मुकाबले 24 घंटे में नौ सेंटीमीटर की गिरावट आई है। जलस्तर में कमी के बावजूद खादर क्षेत्र के ग्रामीणों को अभी राहत नहीं मिल पाई है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने पर सबसे अधिक परेशानी कुदैनी की मढ़ैया, काकाठेर, गड़ावली और नयाबांस क्षेत्र के लोगों को उठानी पड़ती है। इन गांवों के आसपास कई स्थानों पर गंगा का पानी पहुंचने का खतरा बना रहता है। ग्रामीण सुभाष सिंह का कहना है कि बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद खादर क्षेत्र में जलस्तर तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे रास्तों और निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका बढ़ जाती है।
विज्ञापन

जलस्तर घटने के बावजूद ग्रामीणों की निगाह बिजनौर बैराज से होने वाले पानी के डिस्चार्ज पर टिकी हुई है। प्रशासन की ओर से भी गंगा के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जलस्तर चेतावनी के निशान से नीचे नहीं आता, तब तक उन्हें बाढ़ की आशंका बनी रहेगी। एसडीएम श्रीराम यादव का कहना है कि टीम गांव में सतर्कता बरत रही है। फिलहाल गांवों में पानी नहीं पहुंचा है। बिजनौर बैराज से पानी कम छोड़ा जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed