Hapur News: धनोरा सर्विस लेन के लिए नए सिरे से होगा सर्वे, एनएचएआई अधिकारियों से मिला भाकियू प्रतिनिधिमंडल

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धनौरा क्षेत्र में सर्विस लेन बनाए जाने की मांग वर्ष 2019 से लंबित है। इसी मांग को लेकर सात सितंबर को भाकियू युवा विंग के जिलाध्यक्ष ज्ञानेश्वर त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया था। धरने के बाद एनएचएआई मेरठ के पीडी साकेत मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए मेरठ बुलाया।वार्ता के दौरान एनएचएआई अधिकारियों ने बताया कि धनौरा सर्विस लेन के संबंध में पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव और एस्टीमेट अब निरस्त हो चुके हैं। ऐसे में नए सिरे से सर्वे कराकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि अगले सप्ताह एनएचएआई की टीम धनौरा क्षेत्र में पहुंचकर मौके का सर्वे करेगी।भाकियू युवा के जिलाध्यक्ष ज्ञानेश्वर त्यागी ने कहा कि अब नए सर्वे के बाद प्रस्ताव को स्वीकृति दिलाकर कार्य शुरू कराया जाना चाहिए। यदि सर्वे के बाद भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता और निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है तो आंदोलन किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में प्रिंस त्यागी प्रधान, पुष्पेंद्र त्यागी, विश्वास त्यागी, ललित शर्मा और हिमांशु त्यागी मौजूद रहे।