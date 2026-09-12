फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Speeding trolley rams into Canter from behind; driver and cleaner have a narrow escape.

Hapur News: तेज रफ्तार ट्रोले ने पीछे से कैंटर में मारी टक्कर, बाल-बाल बचे ड्राइवर व क्लीनर

Sat, 12 Sep 2026 11:01 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:01 PM IST
विज्ञापन
Speeding trolley rams into Canter from behind; driver and cleaner have a narrow escape.
हाइवे पर सड़क दुर्घटना होने के बाद क्षतिग्रस्त हुए वाहन। संवाद
हाफिजपुर। थाना क्षेत्र के एनएच-09 स्थित सोना पेट्रोल पंप बुलंदशहर फ्लाईओवर के पास शनिवार भोर चार बजे पंचर हुए टायर को बदलते समय तेज रफ्तार ट्रोले ने पीछे से कैंटर में टक्कर मार दी। हादसे में कैंटर चालक व क्लीनर बाल-बाल बच गए। इस दौरान दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और हाईवे के एक तरफ यातायात बाधित हो गया। हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक दिल्ली निवासी कैंटर चालक सलमान पीलीभीत से केला लादकर कंडक्टर इस्लाम निवासी जिला अमेठी के साथ शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे दिल्ली जा रहे थे। एनएच-09 स्थित सोना पेट्रोल पंप फ्लाईओवर के पास उसकी कैंटर के एक टायर में पंचर हो गया। पंचर लगवाने के बाद वह व क्लीनर कैंटर में टायर बदल रहे थे।
विज्ञापन

इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार ट्रोले ने उसकी कैंटर में टक्कर मार दी। इसमें वह दोनों बाल-बाल बच गए और दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से भाग गया। घटना की वजह से हाईवे के एक तरफ यातायात बाधित हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को हाईवे किनारे खड़ा कराकर यातायात सुचारू कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि पुलिस दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस संबंध में कैंटर चालक ने पुलिस को अभी कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed