Hapur News: तेज रफ्तार ट्रोले ने पीछे से कैंटर में मारी टक्कर, बाल-बाल बचे ड्राइवर व क्लीनर
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:01 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:01 PM IST
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हाफिजपुर। थाना क्षेत्र के एनएच-09 स्थित सोना पेट्रोल पंप बुलंदशहर फ्लाईओवर के पास शनिवार भोर चार बजे पंचर हुए टायर को बदलते समय तेज रफ्तार ट्रोले ने पीछे से कैंटर में टक्कर मार दी। हादसे में कैंटर चालक व क्लीनर बाल-बाल बच गए। इस दौरान दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और हाईवे के एक तरफ यातायात बाधित हो गया। हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के मुताबिक दिल्ली निवासी कैंटर चालक सलमान पीलीभीत से केला लादकर कंडक्टर इस्लाम निवासी जिला अमेठी के साथ शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे दिल्ली जा रहे थे। एनएच-09 स्थित सोना पेट्रोल पंप फ्लाईओवर के पास उसकी कैंटर के एक टायर में पंचर हो गया। पंचर लगवाने के बाद वह व क्लीनर कैंटर में टायर बदल रहे थे।
इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार ट्रोले ने उसकी कैंटर में टक्कर मार दी। इसमें वह दोनों बाल-बाल बच गए और दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से भाग गया। घटना की वजह से हाईवे के एक तरफ यातायात बाधित हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को हाईवे किनारे खड़ा कराकर यातायात सुचारू कराया।
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सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि पुलिस दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस संबंध में कैंटर चालक ने पुलिस को अभी कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस के मुताबिक दिल्ली निवासी कैंटर चालक सलमान पीलीभीत से केला लादकर कंडक्टर इस्लाम निवासी जिला अमेठी के साथ शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे दिल्ली जा रहे थे। एनएच-09 स्थित सोना पेट्रोल पंप फ्लाईओवर के पास उसकी कैंटर के एक टायर में पंचर हो गया। पंचर लगवाने के बाद वह व क्लीनर कैंटर में टायर बदल रहे थे।
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इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार ट्रोले ने उसकी कैंटर में टक्कर मार दी। इसमें वह दोनों बाल-बाल बच गए और दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से भाग गया। घटना की वजह से हाईवे के एक तरफ यातायात बाधित हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को हाईवे किनारे खड़ा कराकर यातायात सुचारू कराया।
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सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि पुलिस दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस संबंध में कैंटर चालक ने पुलिस को अभी कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।