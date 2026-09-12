Hapur News: तेज रफ्तार ट्रोले ने पीछे से कैंटर में मारी टक्कर, बाल-बाल बचे ड्राइवर व क्लीनर

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पुलिस के मुताबिक दिल्ली निवासी कैंटर चालक सलमान पीलीभीत से केला लादकर कंडक्टर इस्लाम निवासी जिला अमेठी के साथ शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे दिल्ली जा रहे थे। एनएच-09 स्थित सोना पेट्रोल पंप फ्लाईओवर के पास उसकी कैंटर के एक टायर में पंचर हो गया। पंचर लगवाने के बाद वह व क्लीनर कैंटर में टायर बदल रहे थे।इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार ट्रोले ने उसकी कैंटर में टक्कर मार दी। इसमें वह दोनों बाल-बाल बच गए और दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से भाग गया। घटना की वजह से हाईवे के एक तरफ यातायात बाधित हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को हाईवे किनारे खड़ा कराकर यातायात सुचारू कराया।सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि पुलिस दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस संबंध में कैंटर चालक ने पुलिस को अभी कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।