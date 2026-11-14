Hapur News: उधार दिए 1.40 लाख रुपये न मिलने पर की थी फायरिंग, तीन आरोपी गिरफ्तार

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सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि शुक्रवार की रात सूचना मिली कि 12 नवंबर को दिनदहाड़े मोहल्ला आवास विकास कॉलोनी में हुई फायरिंग की घटना में शामिल तीन बदमाश कार से बदनौली फाटक से होते हुए गाजियाबाद की ओर जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उनकी कार को घेरकर मौके पर ही दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कन्हैया चंदेला उर्फ केसी गुर्जर, करन व हर्ष निवासी गांव सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद के रूप में हुई है।सीओ ने बताया कि पुलिस पूछताछ में घटना के मुख्य आरोपी कन्हैया चंदेला ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसने मोहल्ला आवास विकास कॉलोनी निवासी अविरल को व्यापार करने के लिए 1.40 लाख रुपये उधार दिए थे। कई बार तगादा करने के बाद भी अविरल उसके रुपये वापस नहीं कर रहा था। रुपये न मिलने से वह आक्रोशित था और उसने अपने दो साथी करन व हर्ष के साथ मिलकर अविरल की हत्या की साजिश रच डाली।12 नवंबर को वह करन व हर्ष के साथ कार से अविरल के घर के बाहर पहुंचा। इस दौरान उन्हें अविरल घर के बाहर या आसपास दिखाई नहीं दिया। घर के आंगन में अविरल के पिता संदीप शर्मा उन्हें खड़े दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने संदीप शर्मा पर तीन राउंड फायरिंग कर डाली। हालांकि गोलियां घर के बाहर खड़ी कार में जा लगी। इसके बाद वह घटना के बाद कार लेकर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।