Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Bhuteshwar Shiva Temple and Kabirdas Chowk will be developed; crores of rupees will be spent on tourism facilities.

Hapur News: भूतेश्वर शिव मंदिर और कबीरदास चौक का होगा विकास, पर्यटन सुविधाओं पर खर्च होंगे करोड़ों रुपये

Sat, 14 Nov 2026 11:43 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
Bhuteshwar Shiva Temple and Kabirdas Chowk will be developed; crores of rupees will be spent on tourism facilities.
गढ़ स्थित कबीर दास चौक। संवाद
हापुड़। जिले में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण स्थलों प्राचीन भूतेश्वर शिव मंदिर और कबीरदास चौक पर विकास कार्य कराए जाएंगे। दोनों स्थानों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही परिसर का सुंदरीकरण किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। दोनों कार्यों पर करीब 2.94 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
विज्ञापन

दत्तियाना गांव स्थित प्राचीन भूतेश्वर शिव मंदिर में विकास कार्यों पर करीब 2.07 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यहां बहुउद्देश्यीय हॉल का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सुलभ शौचालय और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। श्रद्धालुओं को मंदिर के इतिहास और महत्व की जानकारी देने के लिए क्यूआर कोड युक्त सूचना पट लगाए जाएंगे। परिसर में बैठने के लिए बेंच स्थापित करने के साथ ही लैंडस्केपिंग भी कराई जाएगी। इस परियोजना को पूरा करने के लिए नौ महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है।
विज्ञापन

इसी तरह गढ़मुक्तेश्वर नगर क्षेत्र में स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक कबीरदास चौक का भी सुंदरीकरण कराया जाएगा। इस परियोजना पर 88 लाख रुपये खर्च होंगे। यहां भी बहुउद्देश्यीय हॉल, प्रकाश व्यवस्था, सुलभ शौचालय, पेयजल सुविधा, क्यूआर कोड वाले सूचना पट, आगंतुकों के बैठने के लिए बेंच और हरियाली विकसित करने जैसे कार्य होंगे। इस कार्य को छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों परियोजनाओं की जिम्मेदारी यूपीएसटीडीसी के प्रबंध निदेशक को सौंपी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

----
कोट
दोनों स्थानों पर सैकड़ों श्रद्धालु हर दिन आते हैं। प्राचीन स्थलों को पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने के लिए शासन स्तर से कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए टेंडर निकाल दिए गए हैं। - लज्जाराम वर्मा, जनरल मैनेजर, यूपीएसटीडीसी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed