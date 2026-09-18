यूपी में बड़ा हादसा: मातम मनाकर लौट रहे परिवार का एक्सीडेंट, चार महीने के मासूम और मां की मौत; पिता-बेटी घायल

दिल्ली के जैतपुर जा रहा था परिवार

मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा के तुमरिया कलां निवासी अकरम शुक्रवार की शाम बाइक पर अपनी पत्नी शबाना (35) चार माह के पुत्र अली हमजा व पांच साल की पुत्री जूबिया नूर के साथ दिल्ली जैतपुर जा रहे थे। अकरम यहां एक टेलर का कार्य करते हैं और कोट पेंट के कारीगर हैं। पुलिस के अनुसार जैसे ही वे नए हाईवे 09 पर बछलौता फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो भूसे के ट्रक को बचाने के चक्कर में बाइक पीछे आ रहे दूसरे ट्रक से टकरा गई। जिससे बाइक सड़क पर गिर गई और ट्रक ने पत्नी शबाना और मासूम अली हमजा को कुचल दिया। जबकि पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।