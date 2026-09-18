चार दिन की दुल्हन: मसुरा शेख ने सीमा बनाकर लिए युवक से साफ फेरे, पांचवें दिन घर कमरा देखकर उड़ गए पति के होश

पंडित के माध्यम से हुई थी शादी

सीओ राहुल यादव ने बताया कि क्षेत्र के गांव लिसड़ी निवासी युवक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित के अनुसार 14 अगस्त को पंडित के माध्यम से उनकी शादी उत्तराखंड के उधमसिंह नगर क्षेत्र के गोकुल नगर निवासी सीमा के साथ हुई थी। शादी के चार दिन बाद 18 अगस्त की रात उनकी पत्नी संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई। पीड़ित ने पत्नी पर घर में रखी एक लाख रुपये की नकदी, आभूषण चोरी कर ले जाने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों को तलाश करना शुरू कर दिया।