Hapur News: काली नदी पर पुल के निर्माण में देरी पर डीएम ने लगाई फटकार

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बृहस्पतिवार की शाम को डीएम ने विकासखंड हापुड़ क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने रामलीला मैदान के सामने पेयजल योजना के तहत निर्माणाधीन पानी की टंकी का निरीक्षण किया। उन्होंने टंकी निर्माण की प्रगति, प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता, कार्य की माप और निर्धारित मानकों की जानकारी ली।डीएम ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। टंकी के आसपास साफ-सफाई और जल निकासी की समुचित व्यवस्था रखने को कहा, जिससे जलभराव की समस्या न हो। साथ ही निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और जल निगम के अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।इसके बाद डीएम ने ग्राम लौटी और मुरादपुर के बीच काली नदी पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने पुल के पिलर, बीम, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और कार्य की प्रगति का जायजा लिया। कार्य की गति धीमी मिलने पर डीएम ने कार्यदायी संस्था को फटकार लगाते हुए निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुल बनने से लौटी, मुरादपुर समेत आसपास के कई गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।