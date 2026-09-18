Hapur News: लज्जा रानी गर्ग के आवास पर आज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम

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सीओ मुनीश चंद्र के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के तहत उपमुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दोपहर 12:40 बजे रामलीला मैदान स्थित हेलीपैड पर उतरेगा। इसके बाद वह 12:55 बजे लज्जा रानी गर्ग के आवास पहुंचेंगे। परिजनों से मुलाकात के बाद जनपद की विकासशील और निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उपमुख्यमंत्री का शुक्रवार को भी पिलखुवा आने का कार्यक्रम था। किसी कारणवश शुक्रवार का दौरा स्थगित हो गया था। संवाद

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पिलखुवा। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री लज्जा रानी गर्ग के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम शुक्रवार को स्थगित हो गया, अब वे शनिवार को पिलखुवा पहुंचेंगे। वह कृष्णगंज, गांधी रोड स्थित उनके आवास पर परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देंगे। इस दौरान करीब दो घंटे तक यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी। एलिवेटेड रोड के नीचे वाहनों को दूसरे मार्गों से निकाला जाएगा।