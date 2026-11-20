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वहीं, नगर के मोहल्ला शिवपुरी निवासी शिक्षक शलभ ने बताया कि उनके परिवार में कुल 12 मतदाता हैं, लेकिन मतदाता सूची में कई सदस्यों के नाम नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने भाजपा के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) से मतदाता सूची लेकर जांच की, लेकिन नाम नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने संबंधित बीएलओ से संपर्क किया है। बृहस्पतिवार शाम तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। बता दें कि एसएसआर के दौरान मतदाता सूची में सामने आ रही इन गड़बड़ियों के कारण लोग अपने नाम और परिवार के अन्य सदस्यों के विवरण की जांच कर रहे हैं। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के साथ ही गलतियों को ठीक कराने के लिए भी फार्म भरकर दिए जा रहे हैं। इसके लिए बीएलओ को लोग फार्म भरकर दे रहे हैं।चार दिन होंगे विशेष अभियान1- शनिवार, 21 नवंबर 2- रविवार, 22 नवंबर3- शनिवार, 28 नवंबर 4- रविवार, 29 नवंबरनोट : विशेष अभियान की तारीखों में प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल अधिकारी सुबह दस से शाम चार बजे तक उपस्थिति रहेंगे। मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए फार्म-6, नाम विलोपन/अपमार्जन के लिए फार्म-7 और मतदाता की किसी प्रविष्टि में संशोधन के लिए फार्म-8 भरकर जमा करना होगा।बूथों पर जाकर और ऑनलाइन चेक करें नामनाम की जांच बीएलओ के पास उपलब्ध निर्वाचक नामावली या लिंक https:// electoralsearch.eci.gov.in/ या प्ले स्टोर से इंस्टॉल ECINET और Voterhelpline App से की जा सकती है। यदि किसी का नाम निर्वाचक नामावली में नहीं है तो वह फार्म-6 यदि किसी की नाम आदि प्रविष्टि में संशोधन किया जाना है तो वह फार्म-8 बीएलओ के पास जमा कर रसीद प्राप्त कर लें। उक्त फार्म-6 और आठ को ऑनलाइन माध्यम से ECINET और Voterhelpline App व लिंक voters.eci.gov.in से भी सबमिट कर सकते हैं। फार्म-6 भरते समय नाम, मोबाइल संख्या व पिन कोड सहित पता सही-सही दर्ज करें और आवश्यक अभिलेख, नवीनतम फोटो अपलोड करें। - कविता मीना, डीएम