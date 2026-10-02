हापुड़ में हादसा: हाफिजपुर में नीब करौरी जा रहे श्रद्धालुओं की बस पलटी, कई घायल

यूपी के हापुड़ में पश्चिमी दिल्ली से बाबा नीब करौरी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की एक ट्रैवल्स बस बृहस्पतिवार देर रात अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब सात लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि हादसा हाफिजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सबली कट के पास हुआ। सूचना पर मौके पर पहुंची और तुरंत ही घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करते हुए क्षतिग्रस्त बस की हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू कराया।

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