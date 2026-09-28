Hapur News: अतरपुरा खुले नाले में मिला व्यक्ति का शव, नहीं हुई पहचान

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पुलिस के अनुसार नगर पालिका परिषद के गेट के पास तीव्र बदबू आ रही थी। लोगों ने देखा तो नाले में किसी व्यक्ति का शव पड़ दिखाई दिया। इसके बाद मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए और कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जेसीबी के माध्यम से शव को नाले से बाहर निकलवाया।लोगों का कहना है कि नगर पालिका खुले पड़े नालों को लेकर गंभीर नहीं है। आए दिन खुले पड़े नालाें में हादसे हो रहे हैं और लोगों की नालों में गिरने से मौत हो रही है। इसके बाद भी नगर पालिका लापरवाही बरत रही है। सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि शायद नशे की हालत में नाले में गिरा हो। वहीं, ईओ नगर पालिका संजय कुमार मिश्रा का कहना है कि नगर पालिका अपने स्तर से नालों को ढकने का कार्य कर रही है। ऐसे नालों को जल्द ढका जाएगा।