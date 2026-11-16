यूपी: पीछे सायरन बजाती रहीं दो एंबुलेंस, आगे कारों पर चढ़कर डांस करते रहे युवक; वीडियो दिला सकता है गुस्सा

धार की छत पर करते रहे करतबबाजी

यह घटना हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के बछलौता रोड पर हुई बताई जा रही है। वायरल वीडियो में कुछ युवक एक थार समेत कई कारों पर खड़े होकर करतबबाजी कर रहे थे। उनकी इन गतिविधियों से सड़क पर यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। साथ ही, अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पीछे से दो एंबुलेंस लगातार हूटर बजाते हुए निकलने का प्रयास कर रहे थे। इसके बावजूद करतब कर रहे युवकों ने उन्हें रास्ता देने की कोई जहमत नहीं उठाई। एंबुलेंस में मरीज होने की स्थिति में यह लापरवाही उनके लिए गंभीर परेशानी का कारण बन सकती थी। एंबुलेंस को रास्ता देना प्रत्येक वाहन चालक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।