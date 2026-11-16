यूपी: पीछे सायरन बजाती रहीं दो एंबुलेंस, आगे कारों पर चढ़कर डांस करते रहे युवक; वीडियो दिला सकता है गुस्सा
हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र के बछलौता रोड पर कारों पर चढ़कर डांस और स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पीछे से दो एंबुलेंस सायरन बजाते हुए रास्ता मांगती दिख रही हैं, लेकिन युवकों ने रास्ता नहीं दिया। सीओ दीपक चतुर्वेदी के निर्देश पर पुलिस युवकों और कारों के नंबरों की पहचान कर रही है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए कारों पर करतब करने वाले युवकों का एक वीडियो सामाजिक माध्यम पर प्रसारित हो रहा है। इस वीडियो में युवक कारों पर खड़े होकर नृत्य और करतब करते दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने हूटर बजाते दो एंबुलेंस को भी रास्ता नहीं दिया।
धार की छत पर करते रहे करतबबाजी
यह घटना हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के बछलौता रोड पर हुई बताई जा रही है। वायरल वीडियो में कुछ युवक एक थार समेत कई कारों पर खड़े होकर करतबबाजी कर रहे थे। उनकी इन गतिविधियों से सड़क पर यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। साथ ही, अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पीछे से दो एंबुलेंस लगातार हूटर बजाते हुए निकलने का प्रयास कर रहे थे। इसके बावजूद करतब कर रहे युवकों ने उन्हें रास्ता देने की कोई जहमत नहीं उठाई। एंबुलेंस में मरीज होने की स्थिति में यह लापरवाही उनके लिए गंभीर परेशानी का कारण बन सकती थी। एंबुलेंस को रास्ता देना प्रत्येक वाहन चालक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
पुलिस ने लिया संज्ञान
प्रसारित वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ दीपक चतुर्वेदी ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि थाना पुलिस दल को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को युवकों की पहचान करने और उनकी कारों की संख्या पता लगाने को कहा गया है।
जल्द होगी कार्रवाई
सीओ दीपक चतुर्वेदी के अनुसार, युवकों और कारों की पहचान होते ही मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर इस तरह के खतरनाक करतब न केवल गैरकानूनी हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी जोखिम में डालते हैं। पुलिस ऐसे मामलों में सख्त रुख अपना रही है। यह घटना यातायात नियमों के प्रति लापरवाही का एक गंभीर उदाहरण है।
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