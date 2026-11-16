सगाई समारोह में खूनी खेल: भाइयों ने ही पीट-पीटकर सुमित को मार डाला, हत्या के पीछे सामने आई ये वजह

यूपी के हापुड़ स्थित सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव बिरसिंहपुर निवासी 35 वर्षीय युवक की ग्रेटर नोएडा में सगाई समारोह के दौरान पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप युवक के चचेरे भाई और उसकी बुआ के दो बेटों पर लगा है। बताया जा रहा है कि पैतृक गांव में करीब 700 गज जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद चल रहा था। घटना के बाद युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजन शव लेकर पैतृक गांव पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची सिंभावली पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

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