Hapur News: ओपन मेरिट के आज से होंगे प्रवेश

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पीजी कोर्सों की अधिकांश सीटें भर चुकी हैं। एसएसवी कॉलेज में नो सीट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पीजी कोर्सों में सीटें बढ़ने का भी कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में जिन छात्रों को प्रवेश नहीं मिले हैं उन्हें कहीं और विकल्प तलाशने होंगे। विज्ञापन

ओपन मेरिट के प्रवेश 16 से 18 सितंबर तक होंगे। इसके अलावा एकेपी पीजी कॉलेज, किसान पीजी कॉलेज, केशन मारवाड़ डिग्री कॉलेज में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी। पीजी कोर्सों की अधिकांश सीटें भर चुकी हैं। एसएसवी कॉलेज में नो सीट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पीजी कोर्सों में सीटें बढ़ने का भी कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में जिन छात्रों को प्रवेश नहीं मिले हैं उन्हें कहीं और विकल्प तलाशने होंगे।ओपन मेरिट के प्रवेश 16 से 18 सितंबर तक होंगे। इसके अलावा एकेपी पीजी कॉलेज, किसान पीजी कॉलेज, केशन मारवाड़ डिग्री कॉलेज में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी।

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हापुड़। सीसीएसयू से संबद्ध कॉलेजों में ओपन मेरिट चस्पा कर दी गई है। बुधवार से तीन दिन तक चयनित छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। यह छात्रों के पास अंतिम अवसर होगा। पीजी में भी बची सीटों पर छात्रों को एडमिशन दिए जाएंगे। यूजी के बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्सों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। शुरुआती चार मेरिट 60 फीसदी से अधिक अंकों पर लगीं। इस कारण कम अंक वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिल सके थे। विश्वविद्यालय के निर्देश पर कॉलेजों में अब ओपन मेरिट तैयार की गई है। एसएसवी पीजी कॉलेज में बीए की मेरिट सामान्य वर्ग के लिए 58.6, ओबीसी के लिए 43.4, एससी के लिए 46.4 फीसदी अंकों पर लगी है। बीएससी बायो की मेरिट अभी भी 75 फीसदी अंकों पर लगी है। इन कोर्सों में सीटें कम ही बची हैं। ऐसे में कम अंक वाले छात्रों को फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं हैं।