Hapur News: जेएमएस वर्ल्ड स्कूल टीम ने दो रन से जीता क्रिकेट मैच

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लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऋषभ अकादमी टीम ने 19.4 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 175 रन ही बना सकी और दो रन से मैच हार गई। बल्लेबाजी करते हुए टीम की ओर देव ने 37 रन, निखिल ने 32 रन, कबीर ने 31 रन, नकुल ने 30 रन की पारी खेली। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मानव ने तीन, फवाज ने दो, परमजीत ने दो, गोल्डन ने दो, संचित ने एक विकेट हासिल किया। विज्ञापन

क्रिकेट कोच अतहर अली ने बताया कि इस टूर्नामेंट में जो टीम प्रतिभाग कर रही हैं उन्हीं स्कूल की टीम को वार्म अप मैच का मौका दिया जा रहा है। उनमें से जेएमएस वर्ल्ड की टीम शामिल है। यहां से बच्चे सीबीएससी स्कूल क्रिकेट ट्रायल व अन्य गतिविधियों में भी प्रतिभाग कर रहे हैं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऋषभ अकादमी टीम ने 19.4 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 175 रन ही बना सकी और दो रन से मैच हार गई। बल्लेबाजी करते हुए टीम की ओर देव ने 37 रन, निखिल ने 32 रन, कबीर ने 31 रन, नकुल ने 30 रन की पारी खेली। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मानव ने तीन, फवाज ने दो, परमजीत ने दो, गोल्डन ने दो, संचित ने एक विकेट हासिल किया।क्रिकेट कोच अतहर अली ने बताया कि इस टूर्नामेंट में जो टीम प्रतिभाग कर रही हैं उन्हीं स्कूल की टीम को वार्म अप मैच का मौका दिया जा रहा है। उनमें से जेएमएस वर्ल्ड की टीम शामिल है। यहां से बच्चे सीबीएससी स्कूल क्रिकेट ट्रायल व अन्य गतिविधियों में भी प्रतिभाग कर रहे हैं।

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हापुड़। गुरु तेग बहादुर क्रिकेट अकादमी के मैदान पर जेएमएस वर्ल्ड स्कूल हापुड़ और ऋषभ अकादमी के बीच वार्म अप मैच खेला गया। इसमें जेएमएस वर्ल्ड स्कूल टीम ने दो रन से जीत दर्ज की। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल हापुड़ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए। इसमें यश ने 36 रन, रुद्र ने 35 रन, मानस ने 31 रन, फवाज ने 30 रन की पारी खेली। गुरु तेग बहादुर क्रिकेट अकादमी की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अली ने चार विकेट, कबीर ने दो, नकुल ने दो, कार्तिक ने दो विकेट लिए।