Hapur News: पिकअप की टक्कर से 10 वर्षीय बच्चे की मौत
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:31 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:31 PM IST
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धौलाना। यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र फेस-1 में शनिवार को पिकअप की चपेट में आने से 10 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त मैक्स पिकअप को भी कब्जे में ले लिया है।
जानकारी के अनुसार रिहान (10) पुत्र नसीम निवासी गांव शेखूपुर खिचरा यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1 में था। इसी दौरान तेज गति से आ रही पिकअप ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
हादसे की सूचना मिलते ही धौलाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मैक्स पिकअप को अपने कब्जे में ले लिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई।
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इकलौते बेटे की मौत से परिवार में कोहराम
रिहान की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के पिता नसीम ने बताया कि उनकी चार बेटियां और एक बेटा था। रिहान उनका इकलौता बेटा था, जिसकी हादसे में मौत हो गई। बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया मामले में कार्रवाई की जा रही है।
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जानकारी के अनुसार रिहान (10) पुत्र नसीम निवासी गांव शेखूपुर खिचरा यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1 में था। इसी दौरान तेज गति से आ रही पिकअप ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
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हादसे की सूचना मिलते ही धौलाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मैक्स पिकअप को अपने कब्जे में ले लिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई।
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इकलौते बेटे की मौत से परिवार में कोहराम
रिहान की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के पिता नसीम ने बताया कि उनकी चार बेटियां और एक बेटा था। रिहान उनका इकलौता बेटा था, जिसकी हादसे में मौत हो गई। बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया मामले में कार्रवाई की जा रही है।