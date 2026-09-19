Hapur News: पिकअप की टक्कर से 10 वर्षीय बच्चे की मौत

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जानकारी के अनुसार रिहान (10) पुत्र नसीम निवासी गांव शेखूपुर खिचरा यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1 में था। इसी दौरान तेज गति से आ रही पिकअप ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।हादसे की सूचना मिलते ही धौलाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मैक्स पिकअप को अपने कब्जे में ले लिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई।इकलौते बेटे की मौत से परिवार में कोहरामरिहान की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के पिता नसीम ने बताया कि उनकी चार बेटियां और एक बेटा था। रिहान उनका इकलौता बेटा था, जिसकी हादसे में मौत हो गई। बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया मामले में कार्रवाई की जा रही है।