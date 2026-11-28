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ट्रक को बचाने में खाई में पलटा डंपर, चालक गंभीरमौदहा (हमीरपुर)। राजमार्ग पर गहबरा चौकी के पास सामने से आ रहे ट्रक को बचाने के प्रयास में डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कानपुर देहात के रामनारायण पुरवा निवासी अजीत (20) पुत्र कल्लू गुरुवार रात डंपर लेकर कबरई जा रहा था। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से घायल चालक को मौदहा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।अनियंत्रित ई-रिक्शा पलटा, दो बुजुर्गों समेत चार छात्राएं घायलकुरारा (हमीरपुर)। कस्बा क्षेत्र के मनकी तिराहे पर शुक्रवार को बिलौटा गांव जा रहा ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में दो बुजुर्गों समेत चार छात्राएं घायल हो गईं। स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरारा पहुंचाया। वहां उपचार के दौरान देवी प्रसाद (50) की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है।घर में घुसकर परिवार को लाठी-डंडों से पीटा, दो पर केसकुरारा। थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में घर में घुसकर एक परिवार के साथ गाली-गलौज और लाठी-डंडों से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित रविन्द्र कुमार की तहरीर पर पुलिस ने कुलदीप और दीपक निवासी बीरबल अकबरपुर, थाना सजेती, कानपुर नगर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के मुताबिक, 26 नवंबर की रात करीब नौ बजे दोनों आरोपी उसके घर में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए उसके पिता विष्णु कुमार, मां कुसमा देवी, भाई धर्मेंद्र कुमार और उसके साथ लाठी-डंडों से मारपीट की। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए सीएचसी कुरारा भेजा गया है। विवेचना उपनिरीक्षक चंद्रभान सिंह को सौंपी गई है।