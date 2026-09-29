Hamirpur News: बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान, 20 से अधिक घायल

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भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। इंगोहटा गांव में बंदरों के बढ़ते आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। सैकड़ों बंदर छतों और गलियों में घूमकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार अब तक 20 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। इंगोहटा निवासी अनुराग सिंह को बंदरों ने दो बार काट लिया जिनका कानपुर में उपचार चल रहा है। भोला कुशवाहा समेत लालमन, फुर्तीलाल और गंगाराम सोनकर भी हमले में घायल हुए हैं। वन विभाग ने महीनों पहले रीछा तालाब के पास पिंजरा लगाया था लेकिन एक भी बंदर नहीं पकड़ा जा सका। ग्रामीणों ने अभियान चलाकर बंदरों को पकड़वाने की मांग की है। (संवाद)